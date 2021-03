Borsa: Europa apre in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Apertura in ordine sparso per le principali Borse europee. La migliore è Francoforte, che è piatta (+0,05%) a 14.565 punti, seguita da Parigi (-0,12%) a 6.048 punti, Londra (-0,2%) a 6.790 appena iniziate le contrattazioni.

Tra i dati macroeconomici attesi in giornata, i prezzi al consumo nell'Eurozona e permessi di costruzione negli Usa. Già diffusi quelli sulle immatricolazioni di auto, col comparto in Europa ancora in rosso. Occhi puntati soprattutto poi alla Fed, con in calendario una riunione del Fomc, l'organismo che si occupa di mercati e di politica monetaria. (ANSA).