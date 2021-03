Borsa: a Milano il risiko spinge le banche

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Banche in gran spolvero a Piazza Affari con le ipotesi di riassetto del settore. Gli istituti di credito sono ben intonate mentre l'indice principale Ftse Mib (-0,08%) galleggia.

In testa Banco Bpm (+3,1%), dopo le indiscrezioni del Messaggero circa nuovi colloqui tra il ceo Giuseppe Castagna e Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, primo azionista di Bper (+2%). Ben intonate anche Intesa (+1,5%) e Unicredit (+1%), con quest'ultima che resta sempre la candidata ad un matrimonio con Mps (-1,2%), in controtendenza rispetto al comparto. In calo anche Il Creval (-1%), dopo il via libera di Bce e Bankitalia all'opa del Credit Agricole e con Algebris che si è impegnata a cedere comunque la sua quota del 5,380% anche se l'operazione fallisse. (ANSA).