Stellantis: sindacati, "a Melfi cig prorogata fino al 2/5"

(ANSA) - POTENZA, 16 MAR - Per lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) "l'azienda ha prorogato ulteriormente la cassa integrazione fino al 2 maggio: sono ormai 17 le settimane consecutive di cig". Così, in una nota congiunta, Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf.

I rappresentanti sindacali hanno ricordato che "a dicembre Fca ha comunicato che nello stabilimento di Melfi (Potenza) il terzo turno per la Jeep Compass e per le ibride sarebbe partito il 15 febbraio, e dal 4 gennaio sarebbe quindi stata utilizzata la cassa integrazione per gestire i lavoratori temporaneamente in esubero da ricollocare sul terzo turno di Compass e ibride, nonché per formarli alle nuove lavorazioni: il terzo turno non è mai partito, e l'azienda ha continuato a prolungare la cassa integrazione, senza interruzioni".

Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr hanno precisato che "da inizio gennaio, tutti i giorni oltre mille lavoratori sono in cassa integrazione. Inoltre, ci sono state delle fermate per settimane intere per Compass e ibride e alcune collettive che hanno coinvolto tutti i 7.200 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Melfi. Abbiamo chiesto incontri locali e un incontro a livello nazionale per chiarire il futuro dello stabilimento, ma ad oggi o non ci sono stati o sono risultati infruttuosi. Invece oggi l'azienda ha prorogato ulteriormente la cassa integrazione". (ANSA).