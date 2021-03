Bce: possibile più tempo per ricostruire capitale banche

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Bce potrebbe dare più tempo alle banche per ricostituire il loro capitale in seguito alla crisi scaturita dalla pandemia. Il presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria, intervenendo alla Morgan Stanley Virtual European Financials Conference, ha affermato che "nei prossimi mesi guarderemo da vicino gli sviluppi e saremo pronti a posticipare il calendario per ricostruire i buffer se questo potesse aiutare le banche a gestire rapidamente l'atteso rialzo degli Npl". (ANSA).