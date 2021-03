Banche:Abi sofferenze sotto i 20 miliardi, minimo dal 2009

Le sofferenze nette bancarie a gennaio 2021 scendono sotto i 20 miliardi a quota 19,9 miliardi di euro toccando il livello minimo dal giugno 2009. Lo si legge nel rapporto mensile Abi secondo cui sono in riduzione rispetto ai 20,9 miliardi di dicembre 2020 e ai 26,3 miliardi di gennaio 2020. Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), sottolinea l'associazione bancaria, la riduzione è di circa 69 miliardi (pari a -77,6%). In aumento prestiti e depositi. A febbraio 2021, i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa I depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, nello stesso mese, di oltre 161 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione pari a +10,2% su base annuale). (ANSA).