AstraZeneca: bene in Borsa (+3%), premiata cessione Viela

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Dopo la seduta di ieri già leggermente positiva, AstraZeneca accelera ancora in Borsa nonostante lo stop alla somministrazione del suo vaccino anti Covid in molti Paesi europei: il titolo a Londra sale del 3% oltre le 7mila sterline per azione, sostenuto dalla definizione della cessione della quota del gruppo farmaceutico in Viela Bio, che ha portato a una plusvalenza di 775 milioni di dollari.

Il gruppo anglo-svedese si trova comunque lontano dai massimi storici a quota 9.320 sterline del luglio scorso e da fine gennaio sul listino londinese ha ceduto circa il 10%. (ANSA).