Dl sostegni: Orlando: rafforzare reddito emergenza

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Grazie al Reddito di cittadinanza, quello di emergenza e gli altri strumenti messi in campo durante l'emergenza pandemica si è evitato che la crisi sanitaria e economica si trasformassero in crisi sociale. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando in una audizione alla Camera annunciando un rafforzamento del Reddito di emergenza mediante l'innalzamento della soglia massima dell'ammontare del beneficio per coloro che vivono in affitto e la garanzia dell'accesso al beneficio anche ai disoccupati che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la Naspi o la Dis-coll e non godono di altri strumenti". (ANSA).