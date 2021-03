Borsa: Europa apre in rialzo con produzione industriale Cina

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Le Borse europee aprono in rialzo dopo i dati positivi sulla produzione industriale cinese. Gli investitori guardano all'andamento della campagna di vaccinazione per il coronavirus in attesa della riunione della Fed di questa settimana. I listini del Vecchio continente attendono l'avvio di Wall Street previsto per le 14:30 con il passaggio all'ora legale. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,193 a Londra.

Avvio in rialzo per Parigi (+0,37%), Londra (+0,24%), piatta Francoforte (+0,01%). (ANSA).