Borsa: Asia chiude contrastata, in rosso la Cina

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con la Cina in rosso nonostante i dati positivi sulla produzione industriale. Gli investitori vedono una crescita degli investimenti più debole del previsto con una ripresa disomogenea. Si guarda anche all'andamento della campagna vaccinale globale con ottimismo per un ritorno alla normalità.

Tokyo (+0,17%) archivia la seduta in positivo. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a un valore di poco superiore a 109,20 e a 130,40 sull'euro. In calo Shanghai (-0,96%), Shenzhen (-2,13%), Seul (-0,2%), Mumbai (-1,76%) mentre è sulla parità Hong Kong (+0,07%).

Sul versante macroeconomico in arrivo i prezzi all'ingrosso della Germania. Dagli Stati Uniti previsto l'indice Empire State Manufacturing e gli acquisti netti. (ANSA).