Borsa: Milano chiude settimana poco mossa, in luce Tim

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Chiusura di settimana poco mossa per Piazza Affari (Ftse -0,03% a 24.117 punti) così come per il resto del Borse europee che guardano ai vaccini e alle misure economiche per superare l'epidemia e le sue varianti. Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 92,8 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%. Tra i titoli in luce Tim (+3,26%) che prosegue la sua corsa.

Fuori dal paniere principale si mette in mostra Dea capital (+5,86%) in scia ai conti. Mentre è pesante Autogrill (-4,25%).

Tra i titoli sotto la lente Atlantia guadagna lo 0,94% con le nuove linee strategiche e in attesa che si sciolga con Cdp il nodo Aspi. Bene poi Mediaset (+1,68%) indicata tra i possibili pretendenti all'acquisizione del controllo della televisione francese Métropole 6. Rialzo dello 0,84% per Generali sulla soglia dei 17 euro con buoni giudizi degli analisti dopo i conti. Tra questi Berenberg ha confermato la raccomandazione 'buy' e alzato a 19,8 euro il target price. Pesanti invece Inwit e Amplifon (entrambe -3%), Diasorin (-3,26%) (ANSA).