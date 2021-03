Borsa: Milano apre in calo, -0,11%

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - La Borsa di Milano apre la seduta in calo dello 0,11% con il Ftse MIb a quota 24.089. Tra i titoli in calo Prysmian che cede l'1,32%, Stm -1,22%, Atlantia -0,84%, Tim (-0,9%). Bene Pirelli (+0,24%) dopo i conti mentre non fa prezzo Essilux. (ANSA).