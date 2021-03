Borsa: Europa incerta, Londra +0,17%

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Avvio a diverse velocità per i mercati azionari in Europa. Londra apre in rialzo dello 0,17% a quota 6.736, Francoforte cede lo 0,53% a quota 14.492, Parigi inizia la seduta con cautela, piatta a -0,05% a quota 6.030 e Milano cede lo 0,15% a 24.077 punti. (ANSA).