Borsa: Europa in calo mentre Astrazeneca taglia dosi

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Le Borse europee scivolano in calo mentre proseguono le polemiche sul vaccino Astrazeneca e la società taglia ancora le forniture all'Europa mentre si attende l'approvazione in Italia del vaccino anti Covid-19 di Johnson&Johnson, che ha avuto ieri il via libera Ema. Londra cede lo 0,28%, Parigi lo 0,23%, Francoforte lo 0,68%, Madrid lo 0,10% e Milano lo 0,3 per cento. Lo spread tra Btp e Bund resta sotto i 93 punti base mentre i futures sul Nasdaq (-2%) mostrano una tensione negativa sui tecnologici. A Milano si riflette sul calo di Stm (-1,6%) mentre Tim resta sugli scudi +2%) (ANSA).