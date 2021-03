Vaccini: Giorgetti, entro 2021 in Italia bulk e infialamento

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Nel terzo incontro al Mise per la produzione di vaccini anti Covid in Italia, il ministro Giancarlo Giorgetti ha ribadito la forte determinazione del governo a conseguire l'obiettivo della produzione in Italia entro l'anno di bulk (il principio attivo e gli altri componenti del vaccino) e del relativo infialamento ad opera di imprese che operano in Italia che hanno già dichiarato la disponibilità.

Come spiega una nota del Mise, si è svolto in un clima positivo e molto collaborativo il nuovo appuntamento del tavolo (dopo quelli del 25 febbraio e 3 marzo), a cui hanno partecipato, oltre a Giorgetti, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, il sottosegretario alla presidenza Franco Gabrielli di Giovanni Tria e il generale Battistini.

I partecipanti hanno auspicato un'accelerazione della commissione europea, in particolare del commissario Breton affinché dia un segno concreto, per consentire il necessario passo avanti, ovvero il trasferimento tecnologico da parte dei gruppi che hanno i vaccini approvati. È stata confermata, infine, per il buon esito del progetto, la necessità di mantenere il massimo riserbo sulle aziende che hanno manifestato la loro disponibilità. Il tavolo, spiega il Mise, si aggiornerà la prossima settimana. (ANSA).