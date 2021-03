Spread Btp-Bund: scende a 93,1 punti dopo riunione Bce

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 93,1 punti base dopo gli annunci della Bce sul mantenimento dei tassi invariati e di un'accelerazione nell'acquisto per l'emergenza pandemica col 'Pepp', per risalire poi a 94,2 punti.

Aveva aperto la seduta già in calo a 97,9 punti rispetto ai 99 della chiusura del giorno precedente.

Il rendimento del decennale italiano è sceso dopo gli annunci Bce allo 0,56%, per risalire poi in breve allo 0,59%, inseguito a un'apertura di giornata allo 0,64%, in discesa rispetto alla chiusura dello 0,67% del giorno prima. (ANSA).