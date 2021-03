Generali: utile netto di 1.744 milioni, dividendo 1,47 euro

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Generali ha registrato nel 2020 un utile operativo di 1.744 milioni (-34,7%) a causa di one-off e svalutazioni sugli investimenti, e un risultato operativo di 5.208 milioni (+0,3%) che si conferma, per il secondo anno consecutivo il migliore di sempre, malgrado un impatto negativo del Covid di 123 milioni. All'assemblea verrà proposto un dividendo di 1,47 euro per azione, da pagare in due tranche rispettivamente di 1,01 e 0,46 euro. La seconda parte rappresenta la tranche che il gruppo assicurativo non ha potuto pagare l'anno passato per lo stop dell'Ivass.

"Io mi sento sempre, ogni giorno, sotto esame: del mercato, dei numeri, dei fatti. E' così questo lavoro: se non senti questa pressione, come succede a uno sportivo, non fai bene il tuo lavoro. Sto giocando il campionato del successo del piano Generali 2021", ha affermato i ceo di Generali Philippe Donnet alla domanda se si senta sotto esame. (ANSA).