Borsa: Europa in rialzo con piano stimoli Usa, attende Bce

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Borse europee in buona parte in rialzo con gli investitori che guardano alla ripresa dell'economia globale dopo l'approvazione del piano di stimoli Usa da 1.900 miliardi di dollari. L'attesa è poi al Consiglio direttivo della Bce con eventuali decisioni di politica monetaria e per le stime sulla crescita e sull'inflazione.

L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con i titoli legati ai tecnologici in evidenza.

Tra le singole Piazze, Londra guadagna lo 0,25%, Parigi lo 0,46%. La più debole è Francoforte che naviga sulla parità (+0,06%). La migliore è Milano (Ftse Mib +0,91% a 24.146 punti) con l'evidenza di TIm (+4,7%) Interpump (+2,44%), Pirelli (+2,2%). Pesanti Campari (-2,57%), Diasorin (-2,58%). Lo spread tra Btp e Bund si muove in area 97 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,64%. Il petrolio si conferma in rialzo con il Wti che sale a 65 dollari al barile l'Ice a 68,5 dollari al barile. Sul fronte dei cambi l'euro è a 1,1975 sul biglietto verde. (ANSA).