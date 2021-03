Borsa: Asia positiva con piano Usa, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con gli investitori fiduciosi sulla ripresa dell'economia globale dopo l'approvazione del piano di stimolo Usa da 1.900 miliardi di dollari. Tokyo guadagna lo 0,60% e a seguire tutto il resto delle Piazze. Tra le migliori Shanghai e Shenzhen (entrambe +2,3%). Bene anche Hong Kong (+1,4%), Seul (+1,8%).

Verso il rialzo anche l'Europa così come sono positivi i future su Wall Street.

I mercati guardano soprattutto al Consiglio direttivo della Bce. Dalla presidente, Christine Lagarde, gli investitori attendono rassicurazioni sul mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli, quindi sui tassi, nonostante ci sia anche chi ritiene il rialzo un segnale di ottimismo. In agenda poi l'asta di Btp, l'indice Thomson Reuters e sono in arrivo dall'Istat i dati sulle esportazioni delle regioni italiane nel 2020. Dagli Stati Uniti si attendono i dati sulle nuove richieste di sussidi. (ANSA).