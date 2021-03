Recovery: Colao, cosa più importante è fare,semplificare

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Alle prese con il Recovery Fund per l'Italia "La cosa più importante è fare, dobbiamo avere un piano, lo avremo di sicuro, dobbiamo avere le risorse, sono a disposizione, verranno allocate e discuteremo come farlo, ma la cosa più importante è accettare di cambiare, di semplificare e di accelerare le riforme". E' quanto ha affermato Vittorio Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale precisando tuttavia che "non ci sarà vera transizione digitale e probabilmente neanche ecologica se non leghiamo la questione tecnologica a quella giovanile". (ANSA).