Gdo: atteso +5% per 2020 e -1,6% nel 2021

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Il 2020 della Distribuzione moderna italiana si attende che chiuda con vendite in rialzo del 5%, di cui l'1% attribuibile all'esplosione dell'on-line. Incrementi molto marcati per discount (+8,7%), super (+6,8%) e drugstore (+6,6%). L'intero sistema dovrebbe ripiegare dell'1,6% nel 2021, cumulando nel biennio un aumento del 3,3%. I dati sono dell'Osservatorio sulla Gdo italiana e internazionale a prevalenza alimentare dell'Area studi Mediobanca, che aggrega i dati economici e finanziari di 117 aziende nazionali, rappresentative del 93% del mercato, e 27 maggiori player internazionali per il periodo 2015-2019. (ANSA).