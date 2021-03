Borsa: Milano sale (+0,6%), balzo Amplifon, Inwit e Leonardo

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Piazza Affari migliora al passaggio di metà seduta (Ftse Mib +0,6%) in testa, seppur di poco, alle altre piazze europee. Positivi i futures Usa, poco mosso il greggio (Wti +0,5% a 65,4 dollari al barile), migliore delle stime la produzione industriale italiana in gennaio e l'occupazione nell'Ue, dove però il Pil trimestrale (-0,7%) è sceso più del previsto (-0,6%). In miglioramento a 95,8 punti l'ottimismo delle piccole imprese Usa, mentre nel pomeriggio sono attesi il Redbook sul commercio, un'asta di titoli di Stato a 3 mesi e, in serata, le scorte settimanali di greggio.

In luce Amplifon (+3,52%), che incontra oggi a Londra gli analisti finanziari. Sprint di Inwit (+3,35%) sulla scia della valutazione di Vantage Towers per l'Ipo che parte oggi e si conclude il prossimo 17 marzo alla vigilia della quotazione alla Borsa di Francoforte. Allungo di Bper (+2,85%), vista come fulcro di una prossima aggregazione. Corre anche Leonardo (+2,64%), dopo le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Alessandro Profumo su possibili nuove acquisizioni.

Bene Prysmian (+2,39%), Italgas (+2,29%), a due giorni dai conti, Enel (+1,98%), Stm (+1,8%) e Snam (+1,77%). Prese di beneficio su Tenaris (-1,85%) e Unicredit (-1,7%), giù Tim (-1,55%), Mediobanca (-1,24%), Atlantia (-0,97%) e Pirelli (-0,9%). Cauta Mps (+0,49%). (ANSA).