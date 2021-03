Borsa: Milano recupera (+0,34%) con Leonardo e Bper

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Piazza Affari migliora anche se resta nervosa (Ftse Mib +0,34% a 23.761 punti) in un lisitno diviso in due. Guida i rialzi Leonardo (+3,8%) sulla scia, anche oggi, delle parole dell'ad Alessandro Profumo a Ft sulle munizioni per prossime acquisizioni dallo sbarco di Drs a Wall Street. Bene anche Bper (+2,04%), una delle banche candidate al risiko con Bpm (-0,39%), che invece è debole al pari di Unicredit (-1,17%). Fuori dal peniere prinicipale Mps intanto guidagna lo 0,49%.

In luce Inwit (+1,73%), mentre le valutazioni sulla società delle torri di Vodafone in vista della quotazione variano fra 22,5 e 29 euro, bene Eni (+1,22%) anche se il prezzo del greggio ritraccia dai massimi. Cedono invece Pirelli (-1,1%) e il tecnologico Stm (-0,83%) all'indomani delle vendite che hanno scosso il Nasdaq e a catena i tecnologici.

E' in asta e non riesce a entrare in negoziazione invece Cerved dopo l'opa da 9,5 euro lanciata da Ion Capital di Andrea Pignataro. (ANSA).