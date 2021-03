Stellantis: in Borsa +4,6% nel giorno assemblea

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Stellantis vola in Borsa nel giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti e in linea con tutto il comparto europeo. A Piazza Affari il titolo avanza del 4,6% a 14,32 euro. In forte rialzo anche Cnh (+5,6%) e Ferrari (+2%). (ANSA).