Covid: Ministero Lavoro, pagata la Cassa per artigiani

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Per il pagamento della cassaintegrazione dei lavoratori dell'artigianato, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (Fsba) ha già effettuato in data venerdì 5 marzo i bonifici ai destinatari delle prestazioni. Lo precisa una nota del Ministero del Lavoro.

"In seguito al decreto firmato nei giorni scorsi dal ministro Orlando per la variazione dei capitoli di bilancio - si legge nel testo - che ha consentito di velocizzare il trasferimento delle risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato, la Banca d'Italia ha già accreditato al Fondo i 265 milioni di euro necessari per concludere i pagamenti relativi alle richieste pervenute al Fondo Bilaterale (FSBA) riguardanti le ultime mensilità dell'anno 2020". (ANSA).