Borsa: Milano corre con le banche, vola Cattolica

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - La Borsa di Milano (+1,2%) corre con la spinta della banche. A Piazza Affari volano Cattolica (+4,3%), dopo l'accordo con Banco Bpm sulla bancassicurazione, e Cerved (+11%), dopo la conferma delle trattative per la cessione della divisione Credit Management. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 103 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,75%.

Tra le banche si mettono in mostra Bper (+2,3%), Mps (+2,2%), Mediobanca e Banco Bpm (+2%), Unicredit (+2,1%) e Intesa (+1,7%). Sugli scudi Saipem (+3,2%), bene Exor (+1,9%), con l'acquisto del 24% di Louboutin.

Performance positiva anche per Mediaset e Atlantia (+1%), Eni e Leonardo (+1,1%). Seduta in calo per Diasorin (-2,5%), Moncler (-0,9%), Snam (-0,4%), Amplifon e Campari (-0,1%). (ANSA).