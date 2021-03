Borsa: Europa apre in rialzo con piano Usa per economia

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Le Borse europee aprono in rialzo dopo l'approvazione negli Stati Uniti del piano di aiuti Covid.

I mercati sono ben intonati nel giorno in cui i dati della produzione industriale in Germania mostrano un calo a gennaio.

Fari puntati sull'andamento del prezzo del petrolio, mentre si attende l'intervento del Governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey.

Apertura in positivo per Francoforte (+0,75%), Parigi (+0,7%), Londra (+0,43%). (ANSA).