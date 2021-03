Borsa: Milano gira in calo, sprint Saipem ed Eni, giù Inwit

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Azzera il rialzo e gira in negativo Piazza Affari a un'ora dalla chiusura (Ftse Mib -0,11%), con lo spread in calo a 105,3 punti, sotto il valore di 106 segnato in apertura. Prosegue la corsa di Tenaris (+4,33%), Saipem (+3,68%) ed Eni (+2,27%) spinte da rialzo del greggio (Wti +2,95% a 65,7 dollari al barile) all'indomani del summit dei paesi dell'Opec.

Resistono i bancari Banco Bpm (+1,1%), Bper (+0,65%), Mediobanca (+1,05%), Unicredit (+1), Intesa (+0,9%), ed Mps (+0,05%).

Sotto pressione Inwit (-3,88%) all'indomani dei conti, Nexi (-2,9), su timori di ritiro del cash-back dopo le dichiarazioni di numerosi politici di centrodestra, e Unipol (-3,1%). Segno meno anche per Stm (-1,67%), insieme ai rivali europei, Buzzi (-1,7%), oggetto di prese di beneficio dopo la corsa delle ultime sedute insieme ai rivali europei, Diasorin (-1,5%) e Recordati (-1,2%) . (ANSA).