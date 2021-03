Borsa: Europa apre in calo dopo Fed, si guarda a petrolio

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che guardano all'andamento dei rendimenti sul mercato obbligazionario dopo le dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell. Sotto i riflettori anche l'andamento del prezzo del petrolio dopo la riunione dell'Opec+ che ha lasciato invariato il taglio delle quote di produzione. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da Coronavirus e le vicende legate ai vaccini. Sul versante valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1949.

In rosso Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,62%), Londra (-0,56%) e Madrid (-0,43%). (ANSA).