Petrolio: in rialzo a 61,53 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York dove il greggio wti guadagna lo 0,41% a 61,53 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,55% a 64,41 dollari. Ad incidere anche le prospettive di una ripresa delle economie alla luce dei piani vaccinali. Oggi il vertice dei paesi Opec+ che deve decidere su un possibile rialzo della produzione. (ANSA).