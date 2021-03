Covid: Sbarra, blocco licenziamenti fino a fine emergenza

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il blocco dei licenziamenti deve proseguire fino a fine emergenza ed essere generalizzato. Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra in una intervista a Coffee break su La7. "Siamo nel pieno - ha detto - della più grande emergenza economica, sociale e sanitaria della storia della Repubblica. Fino a che perdura l'emergenza sanitaria e la crisi economica è così pesante dobbiamo alzare e rafforzare le misure di protezione sociale verso i lavoratori.

Dobbiamo andare avanti con il blocco dei licenziamenti e creare o spazio per una vera discussione sulla riforma degli ammortizzatori sociali rendendoli universali, solidaristici, inclusivi, mutualistici e di tipo assicurativo, Nessuno può restare indietro. Devono riguardare - ha detto ancora - anche le micro aziende sotto i sei dipendenti che ora non hanno nessuna protezione sociale. E poi bisogna estendere le tutele al lavoro autonomo e ai parasubordinati". Per quanto riguarda le risorse, Sbarra ha fatto riferimento al programma Sure e agli stanziamenti programmati nei decreti per fronteggiare l'emergenza Covid dal Cura Italia a quelli successivi per gli ammortizzatori sociali non utilizzati appieno. (ANSA).