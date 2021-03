Cambi: euro in lieve calo a 120,54 dollari

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Avvio di giornata in leggero calo per l'euro sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 120,54 sula dollaro rispetto ai valori di 120,66 di ieri sera a New York. Sullo yen la moneta unica passa di mano a quota 129,16. (ANSA).