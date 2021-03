Borsa: Milano volatile (-0,13%), in evidenza Tim ed Enel

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Borsa di Milano volatile nei primi scambi con il Ftse Mib che perde un marginale 0,13% a 23.013 punti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 104 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,72% Nel paniere principale, in evidenza Tim ((+2,27%)) con Kepler Cheuvreux che ha alzato il prezzo obiettivo a 0,75 euro confermando il buy. Salgono poi i titoli dell'energia con Enel (+1,89%), Snam (+1,11%), Italgas (+1,27%). che si è aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem 'Torino 1' per i prossimi 12 anni.

Tra i bancari Mediobanca registra un +0,78%, all'indomani dell'ingresso con l'1% di Francesco Gaetano Caltagirone. Cedente Generali (-0,31%) . Vendite su St (-2,37%), Pirelli (-1,25%), Stellantis (-1%) all'indomani dei conti 2020 e delle stime sul 2021 . Debole Atlantia (-1,15%), quest'ultima in attesa che si definisca il nodo su Aspi. Prese di beneficio su Unicredit (-0,68%) che ha definito la lista del board per il nuovo consiglio targato Padoan-Orcel. (ANSA).