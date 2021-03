BFF: nuovo logo dopo fusione con Depobank

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - BFF, dopo la fusione tra la capogruppo, Banca Farmafactoring e DEPObank, si rifà il look e dal 5 marzo il nuovo logo guiderà la brand identity del gruppo, subentrando gradualmente all'icona originale.

"La nuova immagine è anche il simbolo dei passi importanti che abbiamo compiuto nel progetto di crescita del nostro gruppo.

Siamo in una posizione unica per garantire risultati ancora migliori, e abbiamo voluto rinnovare il nostro logo affinché l'identità visiva fosse allineata alla nostra strategia" ha dichiarato Massimiliano Belingheri, Amministratore Delegato, BFF Banking Group. L'emblema aziendale è stato semplificato e ruotato: il logo è ispirato all'opera Danza, che l'azienda ha commissionato all'artista Gianfranco Pardi, scultura donata alla città di Milano nel 2006 e manterrà lo slogan lanciato nel 2017: "a bank like no other". (ANSA).