Aviva lascia l'Italia, cede attività ad Allianz e Cnp

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Aviva esce dall'Italia e cede le attività vita a Cnp Assurances per 543 milioni di euro e danni ad Allianz per 330 milioni di euro. Dato che il ramo vita è in partnership con Unicredit, che detiene il 49% di Aviva Spa, il valore dell'operazione è di 873 milioni ma considerando la quota di Unicredit il valore delle attività sale a 1,2 miliardi.

L'obiettivo di Aviva è di "focalizzarsi sui paesi più forti", in Uk, Irlanda e Canada.

Considerando i proventi attesi dalla vendita dell'80% di Aviva Vita a Ubi Banca annunciata lo scorso novembre, il gruppo assicurativo britannico incasserà circa 1,3 miliardi dalla vendita complessiva delle attività italiane. (ANSA).