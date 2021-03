Ue,Patto sospeso fino al 2023, anche sostegno pubblico resta

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - La Commissione Ue raccomanda di tenere il Patto di Stabilità sospeso anche nel 2022, e di proseguire con il sostegno pubblico all'economia fino al 2023.

"Le indicazioni preliminari suggeriscono di continuare ad applicare la clausola di salvaguardia nel 2022 e di disattivarla a partire dal 2023", scrive Bruxelles nella sua comunicazione sull'orientamento di bilancio. Inoltre, Bruxelles mette in guardia dal ritiro prematuro del sostegno pubblico, "che dovrebbe essere mantenuto quest'anno e il prossimo".

"C'è speranza all'orizzonte per l'economia dell'Ue, ma per ora la pandemia continua a danneggiare persone ed economia. Per attutire questo impatto e per promuovere una ripresa resiliente e sostenibile, il nostro messaggio chiaro è che il sostegno fiscale dovrebbe continuare per tutto il tempo necessario": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, presentando la comunicazione sull'orientamento di bilancio del prossimo periodo. Dombrovskis invita i governi a sfruttare il Recovery fund, che dà "una possibilità unica di sostenere l'economia senza appesantire i conti pubblici. (ANSA).