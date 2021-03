Stellantis: cedola da 1 miliardo. Tavares, sani e forti

Stellantis distribuirà agli azionisti un dividendo speciale per la fusione pari complessivamente a un miliardo di euro, come previsto dall'accordo per la fusione. Lo ha reso noto la società che ha approvato i conti del 2020, anno che si è chiuso per Fca in pareggio e per Psa con un utile netto in calo a 2,2 miliardi.

"I risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall'unione di due Gruppi sani e forti.

Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate", commenta l'amministratore delegato Carlos Tavares.