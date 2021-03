Petrolio: Wti in rialzo, torna sopra 60 dlr al barile

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - E' in rialzo questa mattina il prezzo del petrolio, che interrompe così la scia di ribassi che lo aveva portato sotto i 60 dollari al barile. In vista del vertice Opec di domani, che dovrebbe concordare un aumento della produzione, il Wti con consegna ad aprile guadagna lo 0,5% portandosi a 60,05 dollari. Stesso andamento per il Brent quotato all'Ice di Londra, che sale dello 0,7% a 63,11 dollari.

