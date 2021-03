Borsa:Europa chiude in rialzo,attesa per Fed e riunione Opec

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Le Borse europee chiudono in terreno positivo in attesa del Beige Book della Fed e alla vigilia del summit dei Paesi dell'Opec. Al centro dell'attenzione resta la crisi economica provocata dalla pandemia e le iniziative di sostegno alla ripresa. In calo le utility (-2,6%) dopo i dati macro sul settore dei servizi. Sul fronte valutario è stabile l'euro sul dollaro a 1,2079 a Londra.

Chiusura in rialzo per Londra (+0,93%), Parigi (+0,35%) e Francoforte (+0,29%). In controtendenza Madrid (-0,32%). (ANSA).