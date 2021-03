Borsa: Europa riduce rialzo con Wall Street, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Le Borse europee riducono il rialzo dopo l'avvio in territorio negativo di Walt Street. Nel Vecchio continente pesano le utility (-2%) e la farmaceutica (-1,1%) mentre avanzato le auto (+2%) e le banche (+1,5%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,2060 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In rialzo Londra (+0,4%), Francoforte (+0,2%) e Parigi (+0,1%) mentre sono in rosso Milano e Madrid (-0,6%).

A Piazza Affari pesante Amplifon (-8,8%) dopo i conti del 2020 con ricavi e utile in calo. Scivolano Nexi (-3%), Enel (-2,8%), Snam e A2a (-2,5%). Proseguono in rialzo Mediaset (+2,1%) e Unicredit (+2%), ques'ultima nel giorno del cda che potrebbe varare la lista per il prossimo rinnovo del consiglio.

Bene anche Intesa (+1,5%) e Banco Bpm (+1,4%). (ANSA).