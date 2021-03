Borsa: Milano poco mossa (-0,1%), giù Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Appare poco mossa Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,1%, frenato da Moncler (-1,15%), Eni (-1,1%) e Saipem (-0,35%). Segno meno anche per Poste (-0,67%), Leonardo (-0,56%) e Bper (-0,38%). In controtendenza Buzzi (+1%), Recordati (+0,9%), Tim (+0,51%) e Banco Bpm (+0,4%). Tengono Cnh (+0,24%), A2a (+0,23%), Generali (+0,28%), Intesa (+0,15%) e Unicredit (+0,2%). Poco mosse Stellantis e Pirelli (+0,04% entrambe). In rialzo lo spread sopra quota 100 punti, debole il greggio, sceso sotto quota 60 dollari al barile (Wti -1,12% a 59,96 dollari).

In calo anche l'oro (-1,6%) e gli altri metalli ad eccezione del nichel. (ANSA).