Borsa: Europa resta positiva con Wall Street, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Le Borse europee, già positive in scia all'inflazione stabile nell'eurozona, confermano il rialzo dopo l'avvio di Wall Street . Resta, invece, indietro Milano con il Ftse Mib che, però, è in recupero e cede un marginale 0,2% a 23.206 punti.

Lo spread tra Btp e Bund si muove in area 102 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,69%. Tra le altre Piazze Londra è la migliore (+0,9%). A seguire Parigi (+0,68%) e Francoforte (+0,57%) . Il petrolio si conferma in rialzo sulla soglia dei 61 dollari al barile. Sul fronte dei cambi l'euro è in calo e passa di mano a 1,20 sul biglietto verde.

A Milano pesano le vendite su Atlantia (-3,44%) con lo stallo della trattativa con Cdp e i fondi Blackstone e Macquarie per l'ingresso in Aspi. Vendite anche su Piaggio (-2,48%) dopo i conti e Saipem (-2%). Sul versante opposto corsa di Amplifon (+2%) alla vigilia dei dati di bilancio. Tra i bancari in luce Banco Bpm (+1,4%) con lo sfondo sempre del risiko del settore.

(ANSA).