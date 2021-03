Bce: Panetta, aumento curva tassi non va bene, da contrastare

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "L'aumento della pendenza della curva dei rendimenti nominali ponderati per il Pil che stiamo osservando non è desiderabile e va contrastato". Lo ha detto il membro del comitato esecutivo della Bce, Fabio Panetta, in un webinar organizzato dalla Bocconi su politica monetaria e uscita dalla pandemia, spiegando che "la settimana scorsa i tassi in euro su tutte le scadenze, inclusi quelli privi di rischio, sono rimasti ben al di sopra dei livelli registrati all'inizio di quest'anno". Per cui "non vi è motivo di esitare ad aumentare il volume degli acquisti e a spendere l'intera dotazione del PEPP - o anche più, se necessario", ha indicato Panetta. (ANSA).