Borse: Milano sale (+1,8%) con le banche, sprint di Azimut

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Salgono i guadagni a Piazza Affari (+1,8%), in linea con le principali Borse europee. A Milano corrono Azimut (+4,6%), Unipol (+4,5%) e Leonardo (+3,9%). Tra le banche molto in forma Unicredit (+3,8%), Bper (+2,7%) e Intesa (+1,4%), Mediobanca (+3,5%) tra quelle d'investimenti. Lo spread intanto è sceso a 100,6 punti, col rendimento del decennale italiano allo 0,66%.

Tra le auto bene Stellantis (+3,6%) e tra i titoli in deciso rialzo Poste (+3,9%), Banca Mediolanum (+3,4%) e Atlantia (+3,4%), dopo la bocciatura dell'offerta di Cdp per Aspi.

Tenaris (+2,3%9 è il migliore tra i petroliferi, seguito da Eni (+0,8%), mentre è in rosso Saipem (-1,9%), col greggio in lieve rialzo (wti +0,1%) a 61,6 dollari al barile. Contenuti i guadagni dei farmaceutici, da Diasorin (+1%) a Recordati (+0,6%).

In fondo al listino principale Stm (-1,8%) per i semiconduttori ed è in rosso Tim (-0,2%). Fuori dal listino principale pesante Borgosesia (-5%), mentre si registrano sprint di Fidia (+9,7%) e Sabaf (+9%). (ANSA).