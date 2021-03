Borsa: Europa in rialzo con l'avvio positivo di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Proseguono in rialzo le principali Borse europee, dopo l'avvio positivo di Wall Street, mentre l'indice mi manifatturiero negli Usa di febbraio viene indicato in rialzo, così come quello dell'Eurozona, ai massimi dal 2018.

Sullo sfondo restano le difficoltà per la pandemia da Covid 19.

Tranquillo l'oro (-0,5%) a 1.736 dollari l'oncia. Tra le Piazze europee le migliori sono Parigi e Londra (+1,3%), seguite da Madrid (+1,2%) e Francoforte (+1%). Bene anche Milano (+1,1%), mentre lo spread è salito a 102,4 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1,4%, sostenuto soprattutto da investimenti immobiliari e industria. In forma le compagnie aeree, a partire da Iac (+5,8%), sull'ottimismo di potenziali riaperture dei viaggi.

Molto bene l'industria dell'acciaio, a iniziare da Evraz (+3,3%) e ArcelorMittal (+3%). In rialzo quasi tutte le banche, come ad esempio Unicredit (+3,2%) e Ing (+2,6%), con qualche controtendenza, come per Hsbc (-1,2%). Petroliferi in maggioranza in crescita, a partire da Aker (+2,4%) e Repsol (+2,3%), mentre perde Neste Oyj (-0,7%), col greggio piatto (wti -0,03%) a 61,4 dollari al barile.

Bene le auto, in particolare Stellantis (+2,2%), mentre fa eccezione Daimler (-0,5%), deboli invece i ricambi, come ad esempio Continental e Valeo (-1,8%). Positivi i farmaceutici, con i guadagni maggiori per Bayer (+4%) e Vifor (+3,5%), mentre fa eccezione Recordati (-0,2%). (ANSA).