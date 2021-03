Borsa: Asia chiude in rialzo, bene la Cina

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Le Borse asiatiche rimbalzano dopo il tonfo della vigilia e chiudono in netto calo. Sui listini scattano le prese di profitto con gli investitori che tornano sul mercato grazie anche al ridimensionamento dei rendimenti dell'obbligazionario Usa. La Cina si mostra ben intonata nonostante l'inattesa frenata dell'indice Pmi manifatturiero della rivista Caixin.

In Forte rialzo Tokyo (+2,41%). A contrattazioni ancora in corso marciano in positivo Shanghai (+1,2%), Shenzhen (+2,4%), Hong Kong (+1,4%) e Mumbai (+0,8%). Sul mercato valutario lo yen è stabile a 106,50 sul dollaro e a 128,70 sull'euro.

Sul fronte macroeconomico in arrivo una raffica di dati dall'Europa e dagli Stati Uniti. In arrivo l'indice Markit Pmi manifatturiero dell'Eurozona, Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Prevista anche l'inflazione di Italia e Germania, il credito al consumo della Gran Bretagna e la spesa in costruzioni negli Usa. (ANSA).