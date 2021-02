Petrolio: in calo a 62,7 dollari

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dopo gli aumenti delle ultime sedute. Il greggio Wti di riferimento cede l'1,29% a 62,70 dollari al barile; il Brent perde l'1,30% a 65,98 dollari al barile. (ANSA).