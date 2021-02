G20: Franco, se serve pronti a rilanciare misure ripresa

Nonostante lo sforzo senza precedenti fatto finora "le condizioni economiche rimagono sfidanti, dobbiamo monitorare la situazione e se serve rilanciare gli sforzi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, illustrando in conferenza stampa i lavori del G20 dei ministri delle finanze e governatori che ha presieduto assieme al Governatore di Bankitalia Ignazio Visco.

"Qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno fiscale e monetario dovrebbe essere evitato" ha detto il ministro, riassumendo la posizione del G20 nella conferenza stampa al termine del vertice e sottolienando che la pandemia "ha ampliato le diseguaglianze sia all'interno dei Paesi che fra i Paesi", una tendenza che va invertita il più presto possibile perché impatta sulla ripresa globale.

La riforma del sistema di tassazione internazionale "è diventato un compito urgente" dato il ruolo preminente assunto dai servizi digitali: il G20 "porterà avanti il lavoro per trovare un consenso globale" e per arrivare entro metà 2021 a un accordo sulla tassazione minima delle imprese multinazionali e dei giganti del web, ha proseguito il ministro.

Il G20 finanza, nella riunione odierna, si è detto "preoccupato sul divario nei ritmi di vaccinazione" fra i paesi più sviluppati e quelli meno sviluppati e sul rischio "che quest'ultimi non possano disporre di vaccini per lungo tempo" e quindi "l'idea è che il G20 si debba far carico aumentando gli stanziamenti" a loro sostegno, ha inoltre detto Franco, aggiungendo che i ritardi all'interno dei paesi più sviluppati nelle campagne di vaccinazione "verranno riassorbiti".

Il G20 "non ha discusso" sul ritiro delle misure di supporto anti crisi, al contrario "siamo pienamente impegnati nella necessità di sostenere la ripresa" e bisogna "avere estrema prudenza prima del ritiro di tali misure", afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al termine del g20.

Il recente rialzo delle attese d'inflazione e dei tassi d'interesse è stato discusso brevemente" al G20, ma "è stato chiaramente affermato che questo aumento non sarà durevole" e "l'opinione generale è che le attuali condizioni finanziarie favorevoli devono rimanere tali fino a che non si sarà conseguita una ripresa forte". ha inoltre detto il Governatore della Banca d'Italia, Nel meeting - ha spiegato Visco - dell'uscita futura dalle misure emergenziali non si è parlato, e sul tema prevale "estrema cautela e prudenza".

Gli interventi messi in campo dopo la grande crisi finanziaria, per aumentare la patrimonializzazione delle banche e rafforzarle nei confronti degli Npl e della leva finanziaria che hanno "prodotto una capacità resistenza nei confronti dello shock del Covid-19 veramente notevole: è stato lo stress test delle riforme che sono state messe in atto", ha aggiunto Visco, invitando a non abbassare la guardia: "detto questo, la situazione attuale in molti paesi, non solo avanzati, sta producendo rischi sul piano dell'insolvenza delle imprese che operano nell'economia reale, che vanno affrontati se possibile con un approccio cooperativo".