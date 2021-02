Borsa: Europa in calo guarda a prezzo petrolio, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Le Borse europee proseguono in rosso, appesantite dal comparto energetico dopo il calo del prezzo del petrolio. I listini del Vecchio continente sono in scia con le piazze asiatiche ed in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in rialzo. Sul versante valutario l'euro è debole sul dollaro a 1,2135 a Londra.

In calo Londra e Milano (-0,5%), Francoforte (0,2%), Parigi (0,4%) mentre è in controtendenza Madrid (+0,4%). L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,4% con i tecnologici (-0,7%) e le banche (-0,5%). In rialzo la farmaceutica (+0,6%) e le utility (+0,5%).

A Piazza Affari soffrono Saipem (-3,5%), Tenaris (-2,2%) e Eni (-1,4%). Male anche le banche con Unicredit (-1,4%) e Mps (-1,1%). Bene Fincantieri (+2,2%), Enel (+1,3%), Ferrari e Inwit (+0,9%). (ANSA).