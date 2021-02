Borsa: Europa ancora in calo attende Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Le Borse europee proseguono in calo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i futures sono contrastati. Sui listini del Vecchio continente pesa l'energia con il prezzo del petrolio in calo dell'1,8% a 62 dollari al barile. Sul fronte valutario l'euro è debole sul dollaro a 1,2127.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1%. In rosso Londra (-1,4%), Milano e Parigi (-0,9%), Francoforte (-0,5%) e Madrid (-0,3%).

pesante il comparto dell'energia (-2%) con Total (-2,6%), Bp (-3,3%) e Shell (-2,8%). Male anche le banche che cedono l'1,4%.

In controtendenza la farmaceutica (+0,3%).

A Piazza Affari pesante Saipem (-3,9%) e Tenaris (-3,4%).

Male anche Eni (-2,5%). In rialzo Inwit e Ferrari (+0,9%) e Fincantieri (+0,7%). (ANSA).