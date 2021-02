Sale l'indice che 'tasta il polso' all'economia Ue, l'Italia è seconda

A febbraio 2021, l'indicatore del sentimento economico (Esi), un indice composito, cioè costituito da una serie di indici che vengono collassati per farne uno solo in grado di 'tastare il polso' all'economia, è aumentato sia nell'area euro che nella Ue (+1,9 punti) rispetto al mese precedente. Lo scrive la Commissione Ue.

Tra le maggiori economie dell'Ue, l'Esi è cresciuto notevolmente in Polonia (+4,7), Italia (+4,4), Germania (+3,0) e, in misura minore, in Francia (+0,9). Al contrario, il sentiment è peggiorato fortemente in Spagna (-3,2) e, più lievemente nei Paesi Bassi (-1,3). Anche l'indicatore delle attese sull'occupazione (Eei) è aumentato (+1,8 punti nell'area dell'euro e +1,7 punti nell'Ue).